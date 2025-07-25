الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غدا، انطلاق معسكر منتخب 2009 لاختبار 74 وجها جديدا

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

منتخب مواليد 2009، ينطلق غدا السبت معسكر مفتوح لمنتخب مصر مواليد 2009، بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، لاختبار 74 لاعبا جديدا، بحثا عن مواهب جديدة يمكن أن تمثل إضافة حقيقية لمنتخب تحت 16 سنة.

إختبار 35 لاعبا في المرحلة الأولى

وقرر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة، استدعاء 33 لاعبًا من مختلف الأندية المصرية، للدخول في معسكر مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية، للخضوع للاختبار والتقييم بشكل موضوعي تحت نظره الجهاز الفني.

حسين عبداللطيف، فيتو
حسين عبداللطيف، فيتو

وأكد حسين عبد اللطيف في تصريحات خاصة لفيتو، أن المعسكر سيكون على مرحلتين مدة كل منها ثلاثة أيام، الأولى تبدأ غدا السبت 26 وتنتهي يوم 28 يوليو الجاري، وتشهد اختبار 35 لاعبا.

أما المرحلة الثانية فتنطلق يوم 29 يوليو الجاري وتنتهي يوم 31 من الشهر نفسه، وتشهد إختبار 39 لاعبا 

اختبار 36 محترفا

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خضع 36 لاعبًا محترفًا لاختبارات في معسكر مفتوح بمشروع الهدف، حيث ضم الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف هذا العدد من اللاعبين المحترفين والمقيمين خارج مصر، للمعسكر المفتوح الذي استمر أسبوعا، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للناشئين لعام 2027.

تم اختيار اللاعبين من عدد من الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية، استثمارًا للمواهب المصرية في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مواليد 2009 منتخب مصر مواليد 2009 مشروع الهدف حسين عبد اللطيف تصفيات شمال افريقيا أمم إفريقيا تحت 17 سنة

مواد متعلقة

منتخب مواليد 2009 يدخل معسكرا منتصف أغسطس استعدادا لدورة شمال إفريقيا

منتخب 2009 يواجه العبور 2008 وديا غدا لتقييم 36 لاعبا محترفا

منتخب مواليد 2009 يواجه نظيره الروسي وديا على ملعبه أكتوبر المقبل

منتخب مواليد 2009 يشارك في بطولة شمال إفريقيا سبتمبر المقبل

الأكثر قراءة

مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، مفاجأة بشأن إعلان قائمة الأوائل وتحديد موعد الاعتماد

الأهلي يكتسح البنزرتي بخماسية نظيفة في معسكر تونس (صور)

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

سرايا القدس تبث مشاهد من تفجير حقل ألغام في آليات الاحتلال بغزة (فيديو)

الزمالك يخسر بهدف من وادي دجلة في ثالث ودياته استعدادا للموسم الجديد

ألمانيا تكشف موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

ضوابط في قانون الرؤية الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في استخدام الزكاة للقروض الحسنة؟ الإفتاء توضح

بعد فتوى سعاد صالح عنه، أضرار الحشيش الدينية والدنيوية

بعد تصريح سعاد صالح المثير للجدل، الأوقاف: الحشيش حرام شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية