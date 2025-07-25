غدا، انطلاق معسكر منتخب 2009 لاختبار 74 وجها جديدا

منتخب مواليد 2009، ينطلق غدا السبت معسكر مفتوح لمنتخب مصر مواليد 2009، بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، لاختبار 74 لاعبا جديدا، بحثا عن مواهب جديدة يمكن أن تمثل إضافة حقيقية لمنتخب تحت 16 سنة.

إختبار 35 لاعبا في المرحلة الأولى

وقرر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة، استدعاء 33 لاعبًا من مختلف الأندية المصرية، للدخول في معسكر مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية، للخضوع للاختبار والتقييم بشكل موضوعي تحت نظره الجهاز الفني.

حسين عبداللطيف، فيتو

وأكد حسين عبد اللطيف في تصريحات خاصة لفيتو، أن المعسكر سيكون على مرحلتين مدة كل منها ثلاثة أيام، الأولى تبدأ غدا السبت 26 وتنتهي يوم 28 يوليو الجاري، وتشهد اختبار 35 لاعبا.

أما المرحلة الثانية فتنطلق يوم 29 يوليو الجاري وتنتهي يوم 31 من الشهر نفسه، وتشهد إختبار 39 لاعبا

اختبار 36 محترفا

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خضع 36 لاعبًا محترفًا لاختبارات في معسكر مفتوح بمشروع الهدف، حيث ضم الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف هذا العدد من اللاعبين المحترفين والمقيمين خارج مصر، للمعسكر المفتوح الذي استمر أسبوعا، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للناشئين لعام 2027.

تم اختيار اللاعبين من عدد من الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية، استثمارًا للمواهب المصرية في الخارج.

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