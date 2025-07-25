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أخبار مصر

هدوء نسبي للرياح ورطوبة مرتفعة، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح  يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

حالة الطقس غدا السبت 26-7-2025 في محافظة الفيوم

شديد الحرارة على هذه المناطق، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

وJكون هناك شبورة مائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على الطرق السريعةk وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا السبت، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى  ويسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

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