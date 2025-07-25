الصين تطرح سيارة جياكو 5 في الأسواق العالمية

طرحت الصين سيارة جياكو 5 “Jaecoo 5” الجديدة لأول مرة في مهرجان جودوود للسرعة 2025، بأسعار تبدأ من 24,505 ألف جنيه إسترليني، أي أقل من فورد بأكثر من 2000 جنيه إسترليني.

وتزود السيارات الصينية بنظام ستيريو من سوني. وجميع السيارات مشمولة بضمان Jaecoo لمدة سبع سنوات أو 160,000 كيلومتر، كما تتميز طرازات Pure بشاشة لمس عمودية مع نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكيين، ونظام ستيريو بستة مكبرات صوت، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية، أما طراز Luxury ابتداءً من 28,000 جنيه إسترليني، فيُعزز قائمة التجهيزات بمكبرات صوت إضافية، وشحن لاسلكي مُبرّد للهواتف، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيًا مع تدفئة وتهوية، وتطعيمات داخلية مُحسّنة بإضاءة محيطة كما تتميز الفئة الأعلى بسقف زجاجي قابل للفتح.

وتتوفر سيارة جياكو 5 في بخيارين للمحرك محرك بنزين ومحرك كهربائي خالص. وستكون هذه أول سيارة خالية من الانبعاثات من العلامة التجارية الصينية في المملكة المتحدة، ستُزوّد نسخة البنزين من J5 بمحرك توربيني سعة 1.6 لتر بقوة 145 حصانًا وعزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر.

وسيتصل بنفس ناقل الحركة ثنائي القابض ذي السبع سرعات المستخدم في سيارة Omoda 5، ومن المرجح طرح نسخة هجينة لاحقًا باستخدام نفس المحرك، ولكن بمساعدة محرك كهربائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.