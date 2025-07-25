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اقتصاد

مواصفات سيارات رينو داسيا لوجان

مواصفات سيارات رينو
مواصفات سيارات رينو داسيا لوجان

طرحت رينو سيارتها داسيا لوجان، بمحرك بنزين المألوفة بسعة 1.0 لتر بثلاث أسطوانات وشاحن توربيني، والتي تُوفر قوة تصل إلى 100 حصان 75 كيلوواط تُعد هذه المحركات فعالة في استهلاك الوقود وتُقدم أداءً جيدًا بما يكفي للاستخدام اليومي في المدينة وعلى الطرق السريعة.

أسعار سيارات رينو داسيا لوجان 

وحددت الشركة الأم رينو أسعار سيارات داسيا لوجان في السوق السعودي لتصل نحو 75 ألف ريال سعودي يمكن إقتناؤها من الخليج فور إعادة فتح مبادرة المصريين من الخارج 

 

مواصفات محرك سيارات رينو داسيا لوجان 

حصلت السيارة رينو لوجان، علي  تحديثات مُماثلة  لسيارة داسيا سانديرو الجديدة، بمصابيح أمامية جديدة وشبكة أكثر انسيابية. كما أن سيارة الواجن جوجر لن تُستبعد أيضًا، حيث يُزعم أن تحديثها الخاص قيد العمل تُشير هذه التحديثات إلى استراتيجية داسيا للحفاظ على تنافسية مجموعتها من الطرازات الاقتصادية

تغيرات في تصميم سيارات رينو داسيا لوجان  
 

تبدأ التغييرات، في سيارات  داسيا  تقليص حجم الشبكة المركزية قليلًا، مما يعني أنها ستكون بنفس ارتفاع المصابيح الأمامية تمامًا، مما يُتيح تصميمًا أكثر تناسقًا. وبخصوص المصابيح الأمامية، فستُحدث أيضًا، وسيُعدل شكل أضواء التشغيل النهارية (DRLs).

 داسيا تعيد وضع مصابيح الضباب، حيث ترفعها قليلًا على المصد وتُثبتها داخل أغطية بلاستيكية سوداء مُعدلة، ويمكن أن تُستكمل التغييرات المرئية في الواجهة الأمامية لـ لوجان بشبكة سفلية جديدة، ومصابيح خلفية مُحدثة مزودة بإضاءة LED جديدة.

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