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رياضة

منتخب 2009 يواجه العبور 2008 وديا غدا لتقييم 36 لاعبا محترفا

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

يخوض منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، مباراة ودية غدا الخميس على ملعب مشروع الهدف، أمام فريق العبور مواليد 2008.

 

منتخب 2009 يواجه العبور 2008 وديا

وقال حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2009، أن المباراة تأتي بهدف مشاهدة وتقييم اللاعبين الـ36 المحترفين المتواجدين في معسكر الفريق حاليًّا بمركز المنتخبات الوطنية، من أجل الحكم على مستواهم عن قرب، وضم العناصر المتميزة منهم للتشكيل الأساسي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

أشار حسين عبد اللطيف في تصريحات لفيتو، أن المباراة ستقام على ثلاثة أشواط، لمشاهدة جميع اللاعبين المحترفين المتواجدين في المعسكر الحالي.

منتخب مصر مواليد 2009، فيتو
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

اختبار 36 محترفا

ويخضع 36 لاعبًا محترفًا لاختبارات حاليًّا في معسكر مفتوح بمشروع الهدف، حيث ضم الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف هذا العدد من اللاعبين المحترفين والمقيمين خارج مصر، للمعسكر المفتوح الذي بدأ الأحد ويستمر حتى غدًا الخميس، وذلك ضمن الاستعدادات لـتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، والمؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للناشئين العام المقبل.

تم اختيار اللاعبين من عدد من الأندية الأوروبية والعربية والأمريكية، استثمارًا للمواهب المصرية في الخارج.

ويهدف الجهاز الفني من خلال المعسكر إلى تقييم المستوى الفني والبدني للعناصر المحترفة واختيار الأفضل منها مستقبلًا.

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منتخب مصر مواليد 2009 حسين عبد اللطيف ملعب مشروع الهدف فريق العبور مواليد 2008 تصفيات شمال افريقيا

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