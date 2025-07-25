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خارج الحدود

سرايا القدس تبث مشاهد من تفجير حقل ألغام في آليات الاحتلال بغزة (فيديو)

عمليات المقاومة ضد
عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال، فيتو

بثت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - اليوم الجمعة مشاهد من تفجير حقل ألغام في آليات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبالأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، أن عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أُصيبوا في قطاع غزة جراء استهدافهم بسلاح مضاد للدروع، دون أن يحدد عدد الإصابات أو ظروفها.

نتنياهو: إصابة عدد من جنودنا بسلاح الدروع في قطاع غزة

وقال نتنياهو في كلمته: إن حكومته عازمة على تحقيق جميع أهداف الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن استعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس تمثل أولوية قصوى بالنسبة لإسرائيل.

 

ووصف نتنياهو الحملة التي شنتها إسرائيل مؤخرا ضد إيران بأنها "الأكثر نجاحا في تاريخ إسرائيل"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الحملة أو توقيتها.

 

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر، وسط انتقادات داخلية ودولية متزايدة لأداء حكومته في إدارة الحرب وتداعياتها على الجبهات المختلفة.

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