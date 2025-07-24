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إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته بغزة بعد تلقي رد حماس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته في غزة بعد رد حمــاس على مقترح وقف إطلاق النار.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عودة فريق التفاوض من الدوحة إلى إسرائيل لإجراء مشاورات داخلية، وذلك بعد تسلم رد حركة حماس على المقترحات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار.

 

وفد الاحتلال في الدوحة تلقى رد حماس من الوسطاء

وذكر مكتب نتنياهو - في بيان نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم، أن الوفد في الدوحة تلقى رد حماس من الوسطاء.

وجاء في البيان: "سلّم الوسطاء رد حماس إلى فريق التفاوض الإسرائيلى، وهو قيد الدراسة حاليا".

سلّمت حركة "حماس" الفلسطينية إلى الوسطاء في مفاوضات الهدنة، ردّها والفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

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حماس جيش الاحتلال غزة

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