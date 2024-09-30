إطلاق اسم محمود ياسين على الدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي

أعلنت إدارة الدورة الأولى لمهرجان بورسعيد السينمائي إطلاق اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

وتأتي الدورة الأولى من المهرجان التي ستقام من ١ إلى ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ تحت اسم "دورة محمود ياسين" تكريمًا لابن بورسعيد وأحد أعمدة السينما المصرية.

وقال مدير مهرجان بورسعيد السينمائى إن محمود ياسين لم يكن مجرد ممثل، كان مدرسة تمثيلية مزجت بين أصالة الجيل السابق وحداثة عصره بطريقة فريدة، خلقت أسلوبًا متفردًا في الأداء التمثيلي.

الفنان محمود ياسين

الفنان محمود ياسين، صوت متميز رخيم يجيد النطق باللغة العربية، قام بالبطولة أمام نجمات جيله تقريبا، أجمع الجمهور والنقاد على احترامه، حمل لقب فتى الشاشة الأول سنوات طويلة، وهو نجم الشباك الذى حققت أفلامه أعلى الإيرادات، قدم 57 فيلما فى سبع سنوات وحقق أغلبها نجاحا بالرغم من أنه كان فى بدايته، حالة فنية نادرة لن تتكرر روعتها فى تاريخنا الفنى لما تملكه من مقومات تضع صاحبها في مرتبة فنية عليا، ورحل في 14 أكتوبر عام 2020.

مسيرة الفنان محمود ياسين

ولد الفنان الكبير محمود ياسين عام 1941 بمدينة بورسعيد لأب يعمل موظفا بهيئة قناة السويس، وتخرج من كلية الحقوق، وتقدم لمسابقة التمثيل بالمسرح القومي وحصل على المركز الأول في التصفيات، وبعد ثلاث سنوات تم تعيينه ممثلا بالمسرح القومى.

محمود ياسين بالمسرح القومي

وعن بدايته الفنية على خشبة المسرح القومى يقول محمود يس: كانت الطلعة الأولى في مسرحية "الحلم" من إخراج عبد الرحيم الزرقاني لكنه كان دورا هامشيا وكانت البداية مع مسرحية "ليلة مصرع جيفارا" لميخائيل رومان، وكان دور جيفارا هو الذي قدمنى للناس، كما قدمنى للنقاد والمخرجين والمنتجين.

وقدم محمود ياسين مسرحية (دائرة الطباشير القوقازية) عام 1968 ليقدم بعدها ما يزيد على 20 مسرحية منها: (وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، سليمان الحلبي، الخديوي، الزير سالم،، ليلى، عودة الغائب، الخديو مع سميحة أيوب).

واتجه محمود ياسين إلى السينما فشارك في بدايته في عدد من الأفلام السينمائية بأدوار صغيرة كان أولها مع صلاح أبو سيف في فيلم القاهرة 69 المأخوذ عن قصة القضية للطفى الخولى وأفلام أخرى منها: الرجل الذي فقد ظله، حكاية من بلدنا، كانت الفنانة شادية أول من رشحته للبطولة أمامها في السينما وهو في بداياته في فيلم " نحن لا نزرع الشوك " عام 1970 لاقتناعه بموهبته بعد مشاركته لها من قبل بدور صغير في فيلم " شيء من الخوف " فكانت بداية طريقه إلى النجومية.