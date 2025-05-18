بناء ديكورات جديدة بمنطقة الحزام الأخضر من أجل فيلم الشيطان شاطر

قرر عثمان أبو لبن مخرج فيلم الشيطان شاطر، الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة بناء بعض الديكورات الجديدة بمنطقة الحزام الأخضر لاستكمال التصوير بها خلال الفترة القادمة.

وتلعب الفنانة زينة خلال فيلمها الجديد “الشيطان شاطر” شخصية مذيعة تعمل في إحدى المحطات الهوائية وتهتم بقضايا الشارع المصري، التي تخص المجتمع بكل ما فيه.

وكان قد تم تصوير المشاهد الأولى داخل أحد الديكورات بمنطقة التجمع الخامس وجمعتها هذه المشاهد بالفنان أحمد عيد الذى يشاركها بطولة العمل.

ويعاين المخرج عثمان أبو لبن أماكن تصوير جديدة داخل إحدى المناطق الصحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، لاستكمال تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد الشيطان شاطر الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة.

تفاصيل فيلم الشيطان شاطر

وتدخل زينة في خلافات مع والدها الذي يلعب دوره الفنان عبد العزيز مخيون، وذلك بسبب اختلاف الطباع بينهما، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف لؤي السيد.

وكان آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل العتاولة 2 الذي تم عرضه خلال سباق رمضان الماضي.

تفاصيل مسلسل العتاولة 2

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث مسلسل العتاولة في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

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