وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يطلقان شعلة فعاليات اليوم الرياضي العربي الأول

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برفقة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، شعلة فاعليات اليوم الرياضى العربي الأول، باستاد الإسكندرية على هامش فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ومسئولى الاستاد ولفيف من مديرية الشباب والرياضة.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية نظمت بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتميزة، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي.

وهذا في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.

وتواصلت الفعاليات لليوم الثاني الجمعة 25 يوليو ومجموعة من المهرجانات الترويجية والترفيهية ورياضية.

تضمنت مهرجان الدراجات النارية بالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات النارية من “المحروسة” حتى “السلسلة”أعقبه انطلاق مهرجان الدراجات الهوائية: من “سبورتنج” إلى “قلعة قايتباي” بالتعاون الاتحاد المصري للدراجات الهوائيه وبحضور رئيس الاتحاد الاستاذ أيمن علي ومنطقة الإسكندرية للدراجات.



وتخلل الفعاليات مهرجان الرياضات المائية: بمنطقة السلسلة حتى القلعة، وسباق السباحة والزعانف والكانوي والكياك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ والاتحاد المصري للشراع ومنطقه الاسكندرية للغوص والإنقاذ ونادي الصيد بالإسكندرية وذلك من شاطئ السلسلة إلى منطقة الغوص والإنقاذ.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن هذا ياتى فى إطار احتفالات الإسكندرية العيد القومي هذا العام وفي إطار حرص وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، على دعم روح الانتماء وتعزيز القيم الوطنية لدى الشباب.

وتُعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على ما تتمتع به الإسكندرية من مقومات حضارية وثقافية ورياضية متميزة.

وأضافت أن مديرية حرصت على تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية بمشاركة واسعة من شباب المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية تأكيدًا على الدور الحيوي للمؤسسات الشبابية في بث روح البهجة وتعزيز الهوية الوطنية.



يأتي هذا الاحتفال بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الاسكندرية نائبا عن المحافظ والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية.



الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة رؤساء اتحادات وأيمن علي رئيس الاتحاد المصري للدراجات وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والإنقاذ ونبيل الشاذلي وأكرم الدمراوي رئيس منطقة الاسكندرية للدراجات، ولفيف من الاتحادات الرياضية ومناطق الاتحادات المختلفة.

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