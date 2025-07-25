الإسماعيلي يواجه السكة الحديد غدا استعدادا للموسم الجديد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مساء غد السبت نظيره السكة الحديد مودرن، وديا في تمام الساعة السابعة والنصف، ضمن معسكر إعداد الدراويش المقام حاليا في برج العرب، وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2025-2026.

وجاءت المباراة بناء علي طلب، الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، ميلود حمدي، مدرب الفريق.

تغييرات في الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن إجراء تغييرات على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري.

وانضم للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، البرازيلي ويليام شميدت مدربًا للأحمال للفريق، بدلًا من التونسي مروان سليماني الذي تعذر حضوره.

كما انضم للجهاز الفني، شادي العبودي محللًا للأداء بدلًا من محمد عدلي الذي سافر مؤخرًا لخوض تجربة خارجية بأحد الفرق في غانا.

وانضم للجهاز الطبي، الدكتور محمد سعيد في منصب طبيب العلاج الطبيعي.

الإسماعيلي يتعادل مع دكرنس وديا

تعادل فريق الإسماعيلي مع فريق دكرنس سلبيا، فى المباراة التى جمعتهما يوم الإثنين الماضي، فى إطار استعدادات الدراويش للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

كما قرر الجزائري ميلود حمدي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، منح اللاعبين راحة سلبية أمس الثلاثاء، قبل الانتظام في معسكر مغلق اليوم الأربعاء في الإسكندرية ضمن استعدادات الدراويش لبطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2025 - 2026، يتخلله 3 مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

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