كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط التقديم على شقق أصحاب الأولوية سكن لكل المصريين 5 والتى تطرحها ضمن الطرح الثاني شقق سكن لكل المصريين 7 بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح الوزارة وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل فقط للعملاء السابق تقدمهم على إعلان سكن لكل المصريين (5) ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم شروط الإعلان السابق دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز.

وتطرح وحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرا لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة وتضم:

أسوان الجديدة / بنى سويف الجديدة /حدائق العاصمة/ برج العرب الجديدة / العاشر من رمضان / 15 مايو/ سوهاج الجديدة /قنا الجديدة.

ووحدات سكنية الإسكان الأخضر (تحت الإنشاء) تسليم خلال 36 شهرا لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة أسوان الجديدة /طيبة الجديدة/أكتوبر الجديدة/حدائق أكتوبر/العاشر من رمضان/ العبور الجديدة /بدر السادات/المنيا الجديدة

وحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة أخميم الجديدة.

ووحدات سكنية تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهر لمنخفضي الدخل بالمحافظات البحيرة/الوادي الجديد/الدقهلية/ المنيا/مطروح شطا بمحافظة دمياط/ الغردقة بمحافظة البحر الأحمر

وتمنح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم بالإعلان الثامن/العاشر/سكن3 بمدن شطا-الغردقة -عزبة البرج

ووحدات سكنية جاهزة للتسليم لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات أسوان/بنى سويف /أسيوط/الأقصر/ الجيزة/الفيوم/المنوفية/ المنيا/ قنا، بمساحات تتراوح بين 75م2 و90م2 والتخصيص عن طريق القرعة الالكترونية العشوائية.

وشروط التقديم كالتالي:

-يعتبـــر المتقــدم صاحــب الطلــب هــو مســدد إيصــال مبلــغ مقــدم جديــة الحجز)اســم المســتفيد( بإعـلان ســكن لــكل المصرييــن (5) هــو فقــط مــن لديــه الحــق فــي التقــدم علــى الإعـ لان الحالــي.

- التعاقـد بنظـام التمويـل العقـاري للعمـلاء منخفضـي الدخـل بفائـدة %8 سـنويًا، وللعمـلاء متوسـطي الدخـل بفائـدة %12 ســنويًا لا يتــم تغييـــرها طــوال فتـــرة التمويــل بحــد أقصــى 20 عامـًا لــكلًا مــن منخفضــي ومتوســطي الدخــل )تحــدد طبقـًا للدخــل والســن...إلــخ( بنظــام التمويــل العقــاري.

- يحظرعلـى صاحـب الطلـب شـراء الوحـدات نقـدًا ويلتــزم بالتعاقـد والسـداد بنظـام التمويـل العقـاري لمـدة تصـل إلـى 20 عـام حسـب الموافقـة الائتمانيـة.

-لا يحــق للمتقــدم أو للأســرة )الزوج/الزوجــة/الأولاد القصــر( التقــدم لحجــز أكثـــر مــن وحــدة ســكنية فــي المــدن الجديــدة والمحافظــات فــي الإعــلان الواحــد.

• ألا يكـون صاحـب الطلـب أو الأسـرة )الزوج/الزوجـة/الأولاد القصـر( قـد اسـتفاد مـن مبـادرات التمويل العقاري السـابقة الصـادرة مـن البنـك المركـزي بقـرارات مجلـس إدارتـه بتاريـخ فبرايـر 2014 أو بتاريـخ ديسـمبر 2019 وتعديلاتهمـا أو الصـادرة بتاريـخ يوليـو 2021، وغيرهـا مـن المبـادرات المعتمـدة مـن مجلـس الـوزراء.

• ألا يكـون قـد سـبق التخصيـص للمتقـدم أو للأسـرة )الزوج/الزوجـة/الأولاد القصـر( وحـدة سـكنية أو قطعـة أرض أيـًا كان نوعهـا بالمـدن الجديـدة أو المحافظـات سـواء كانـت فـي حوزتـه أو تنـازل عنهـا للغيـر أو بالشـراكة مـع آخريـن أو آلـت للمتقـدم أو الأسـرة بالتنـازل مـن الغيـر ومازالـت فـي حوزتـه.

• ألا يكـون صاحـب الطلـب أو الأسـرة )الزوج/الزوجـة/الأولاد القصـر( قـد اسـتفاد بقـرض تعاونـي أو دعـم مـن المشـروع القومـي للإسـكان أو إحـدى الجهـات العامـة التـي تقـدم دعمـًا للحصـول علـى وحـدة سـكنية.

• ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة )الزوج/الزوجة/الأولاد القصر( مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

• فــي حــال كان صاحــب الطلــب أو أحــد أفــراد أســرته )الزوج/الزوجة/الأبنــاء القُصــر( مســتأجرًا لوحــدة ســكنية بنظــام الإيجـار القديـم ويرغـب فـي التقديـم بهـذا الإعـلان يجـب عليـه التنـازل عـن عقـد الإيجـار القديـم لصالـح المالـك قبـل الاسـتلام علـى أن يكـون موثقـًا بالشـهر العقـاري.

• أن يكـون المواطـن المتقـدم أو )الزوج/الزوجـة( - إن وجـد - مـن المقيميـن أو العامليـن بـذات المحافظـة مـن واقـع بطاقـة الرقـم القومـي أو شـهادة إثبـات الدخـل الكائـن بهـا الوحـدة السـكنية المتقـدم عليهـا - وذلـك حـال رغبتـه حجـز وحـدة سـكنية تحـت الإنشـاء بالمـدن الجديـدة لمنخفضـي ومتوسـطي الدخـل ويسـتثنى مـن ذلـك المتقدميـن لحجــز وحــدة ســكنية جاهــزة للتســليم أو تســليم خـ لال 36 شــهر بالمحافظــات لــكل مــن منخفضــي ومتوســطي الدخـل ضمـن هـذا الإعـلان.

• يلتـــزم مـــن ينتفـــع بوحــدة ســـكنية مــن وحـــدات الإسكان الاجتماعي باســـتعمالها للســكن لـــه ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض علـــى نحــو منتظــم ودائــم لكل مـن منخفضــي ومتوسـطي الدخـل.

ويحظـر عليــه التصـرف فيهـا أو التعامــل عليهــا بــأى نــوع مــن أنــواع التصرفــات أو التعاملات قبــل مــرور 7 ســنوات مـــن تاريخ استلامه لها أو الحصـــول علـــى موافقـــة مجلـــس إدارة صنـدوق الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويل العقاري ويعاقـــب كل مـــن يخالــف ذلــك بالحبــس مــدة لا تقــل عـن سـنة، وبغرامــة لا تقـل عـن عشـرين ألــف جنيـه ولا تتجـاوز مائــة ألـف جنيـه، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. مـع الحكـم بـرد الوحـدة الســكنية المنتفـع بهـا والدعـم الممنـــوح )المباشـر وغيــر المباشــر( وتكلفتــه دفعــة واحـدة إلـى الصنـدوق، وذلـك وفقـًاً لأحكام قانــون الإسكان الاجتماعي ودعـم التمويـل العقــاري رقــم 93 لسنة 2018 وقــرارات مجلـس إدارة الصنــدوق الصادرة فـى هـذا الشـأن.

• أن تكــون الوحــدات السـكنية المعروضــة بغــرض الســكن الدائــم، ولا يحــق للمشــتري أو خلفــه العــام أو الخــاص فــي أي وقـت تغييـر الاسـتخدام المخصـص مـن أجلـه الوحـدة، وفـي حالـة مخالفـة ذلـك يتـم إلغـاء التخصيـص واسـترداد الوحــدة الســكنية دون إنــذار أو حكــم قضائــي مــع حفــظ حــق الصنــدوق فــي اتخــاذ كافــة الإجــراءات القانونيــة لضمــان حفــظ حقوقــه.

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