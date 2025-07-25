الجمعة 25 يوليو 2025
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خارج الحدود

برنامج الغذاء العالمي: ثلث سكان غزة بدون وجبة طعام واحدة لعدة أيام

المجاعة في غزة
المجاعة في غزة

قال برنامج الغذاء العالمي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: إن ثلث سكان قطاع غزة لم يتناولوا وجبة طعام واحدة لعدة أيام.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 بينهم 83 طفلا.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

وقالت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة أن  “القطاع يمر بمجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد وأن طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

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غزة برنامج الغذاء العالمي سوء التغذية

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