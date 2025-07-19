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رياضة

سيدات "مسار" يخضن 3 وديات في المغرب استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا

سيدات مسار، فيتو
سيدات مسار، فيتو

يستعد فريق مسار لكرة القدم النسائية، بطل الدوري المصري في آخر نسختين، لخوض معسكر تدريبي مغلق في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، وذلك في الفترة من 31 يوليو وحتى 7 أغسطس المقبل.

يأتي هذا المعسكر ضمن التحضيرات المكثفة للفريق قبل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات حيث اتفق الفريق على خوض 3 مباريات ودية في المغرب.

ويهدف فريق "مسار" من خلال هذا المعسكر إلى رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبات وتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية، بالإضافة إلى خوض المباريات الودية الثلاثة بحيث تساعد الجهاز الفني على الوقوف على مدى جاهزية الفريق قبل خوض التصفيات الإقليمية الهامة.

 

وعلى الصعيد المحلي، يترقب نادي "مسار" بطل الدوري الممتاز موعدًا ناريًا مع النادي الأهلي، بطل كأس مصر لكرة القدم النسائية، في بطولة كأس السوبر للسيدات عن الموسم الكروي 2024-2025.

وفي سياق متصل، ضمن نادي "مسار" مشاركته في بطولة كأس العرب للأندية للسيدات، بصفته بطل الدوري المصري.

ويأتي هذا التأهل تتويجًا لقصة نجاح ملهمة سطرها النادي في وقت قياسي، وستُحدد تفاصيل وموعد البطولة خلال الاجتماع الدوري الـ 78 للاتحاد العربي لكرة القدم، المقرر عقده في أغسطس المقبل، ضمن خطة تحديد روزنامة مسابقات الاتحاد المقترحة للفترة من 2025 إلى 2029، والتي تتضمن 26 بطولة.

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