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رياضة

أول تعليق من إبراهيم عادل بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي (فيديو)

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

وجه إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر وفريق الجزيرة الإماراتي رسالة لجماهير النادي بعد التوقيع رسميا عقود انضمامه.

وقال إبراهيم عادل في مقطع مصور عبر حساب النادي الرسمي على موقع إكس: “جمهور الجزيرة مستنيكم ومستنى دعمكم لتحقيق الكثير من الألقاب والبطولات”.

 

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي، أمس الثلاثاء، تعاقده رسميا مع إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

ونشر حساب الجزيرة فيديو للإعلان عن ضم إبراهيم عادل، معلقا: “من القاهرة إلى أبو ظبي، الجزراوية الاعزاء، نقدم لكم نجم فخر أبو ظبي الجديد، إبراهيم عادل”. 

بيراميدز يوافق على عرض الجزيرة لضم إبراهيم عادل 

وأنهى نادي بيراميدز اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي لانتقال لاعبه إبراهيم عادل إلى صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إبراهيم عادل ينتقل إلى الجزيرة الإماراتي 

وأنهى الناديان إجراءات الصفقة بموافقة اللاعب على انتقاله مقابل 5 ملايين دولار ليدخل قائمة أغلى الصفقات بالدوري المصري.

جاء ذلك رغم العروض الأوروبية التي تلقاها اللاعب مؤخرا لكن بيراميدز رأى أن المقابل المادي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب الدولي.

إبراهيم عادل من المريخ البورسعيدي إلي بيراميدز 

وبدأ إبراهيم عادل مسيرته الكروية بصفوف فريق نادي المريخ قبل أن ينتقل إلى بيراميدز وهو تحت 21 عاما  خلال موسم 2017- 2018.

وتألق مع الفريق السماوي كما ظهرت إمكانياته الكروية مع منتخب مصر الأول والمنتخب  الأولمبي.

ولعب صاحب الـ 24 عاما مع بيراميدز في الموسم الماضي 35 مباراة بواقع 2526 دقيقة، سجل خلالها 15 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

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