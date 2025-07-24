إبراهيم عادل: هدفي التتويج بالبطولات مع الجزيرة وأبو تريكة قدوتي

تحدث إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي عن انضمامه للنادي الجديد قادما من صفوف بيراميدز، بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

تصريحات ابراهيم عادل

وقال إبراهيم عادل في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الجزيرة: “مبسوط إن أنا هنا في نادي الجزيرة، هدفي إني أساعد الفريق ونحقق بطولات بمساعدة اللاعبين والجميع داخل النادي”.

وأضاف: “قدوتي في كرة القدم محليا كابتن محمد أبو تريكة وسعيد باللعب بجوار محمد النني في الجزيرة، هو لاعب كبير وله تاريخ طويل مع منتخب مصر”.

وتابع: “سعيد أنني هنا في نادي الجزيرة فخر أبو ظبي”.

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