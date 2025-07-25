تقديم موعد عرض مسلسل مارفل الجديد Eyes of Wakanda

أعلنت استديوهات مارفل، عن تقديم موعد إصدار مسلسلها الجديد ‘Eyes of Wakanda’، إلى 1 أغسطس ٢٠٢٥، أي قبل موعد إصداره السابق بـ 3 أسابيع.

ولم توضح مارفل في بيان إصدار المسلسل، عن سببها في تقديم موعد العرض، عن الوقت المحدد له.

استديوهات مارفل: مسلسل Eyes Of Wakanda من 4 حلقات

وأعلنت استديوهات مارفل، أن مسلسلها الانيميشن الجديد Eyes Of Wakanda، سيتكون من 4 حلقات فقط.

وأضافت مارفل عبر موقعها الرسمي، أن مدة تشغيل كل حلقة من حلقات مسلسل Eyes Of Wakanda، ستكون 30 دقيقة، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل حصريا على منصة ديزني+.

فيما كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة، حول مسلسل مارفل المنتظر Eyes Of Wakanda، وذكرت التقارير، أن مسلسل Eyes Of Wakanda، ستدور أحداثه، داخل كون عالم مارڤل السينمائي الرئيسي، Earth-616، وسيظهر المسلسل تاريخ واكاندا، وسيكشف لنا سر خطير جديد عن دولة واكاندا.

مخرج أفلام BLACK PANTHER يشرف على مسلسل EYES OF WAKANDA

وأعلنت استديوهات مارفل، أن المخرج “ريان كوجلر”، مخرج سلسلة أفلام BLACK PANTHER، سيقوم بالإشراف على مسلسل الأنيميشن الجديد لاستديوهات مارفل، EYES OF WAKANDA، والمشتق من سلسله أفلام BLACK PANTHER.

تفاصيل مسلسل مارفل Eyes of Wakanda

وأعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي عن إنتاج، مسلسل انتيميشن جديد، تحت عنوان EYES OF WAKANDA، والذي تم الانتهاء منه بالفعل.

مسلسل EYES OF WAKANDA، سيدور حول تاريخ Wakandan، عبر رواية قصص أبطال واكاندا على مر الأجيال، وقيامهم بمهمات صعبة لاسترداد الفايبرينيوم، من أماكن مختلفة حول العالم.

وذكرت استديوهات مارفل، أن مسلسل EYES OF WAKANDA، سيعرض حصريا علي منصة ديزني بلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.