الأحد 15 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

استديوهات مارفل: مسلسل Eyes Of Wakanda من 4 حلقات

EYES OF WAKANDA،
EYES OF WAKANDA، فيتو

أعلنت استديوهات مارفل، أن مسلسلها الانيميشن الجديد Eyes Of Wakanda، سيتكون من 4 حلقات فقط.

وأضافت مارفل عبر موقعها الرسمي، أن مدة تشغيل كل حلقة من حلقات مسلسل Eyes Of Wakanda، ستكون 30 دقيقة، ومن المقرر أن يُعرض أولي حلقات المسلسل بتاريخ 6 أغسطس المقبل، حصريا على منصة ديزني+.

فيما كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة، حول مسلسل مارفل المنتظر  Eyes Of Wakanda، وذكرت التقارير، أن مسلسل Eyes Of Wakanda، ستدور أحداثه، داخل كون عالم مارڤل السينمائي الرئيسي، Earth-616، وسيظهر المسلسل تاريخ واكاندا، وسيكشف لنا سر خطير جديد عن دولة واكاندا.

EYES OF WAKANDA Series Announcement! Black Panther RETURNS! Marvel Studios Animation News - YouTube

مخرج أفلام BLACK PANTHER يشرف على مسلسل EYES OF WAKANDA

وأعلنت استديوهات مارفل، أن المخرج “ريان كوجلر”، مخرج سلسلة أفلام BLACK PANTHER، سيقوم بالإشراف على مسلسل الأنيميشن الجديد لاستديوهات مارفل، EYES OF WAKANDA، والمشتق من سلسله  أفلام BLACK PANTHER.

تفاصيل مسلسل مارفل Eyes of Wakanda 

واعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي عن إنتاج، مسلسل انتيميشن جديد، تحت عنوان EYES OF WAKANDA، والذي تم الانتهاء منه بالفعل.

Eyes of Wakanda | New Wakanda Disney Plus Series Announcement! #EyesofWakanda #Marvel #BlackPanther - YouTube

مسلسل EYES OF WAKANDA، سيدور حول تاريخ Wakandan، عبر رواية قصص أبطال واكاندا على مر الأجيال، وقيامهم بمهمات صعبة لاسترداد الفايبرينيوم، من أماكن مختلفة حول العالم.

وذكرت استديوهات مارفل، أن مسلسل EYES OF WAKANDA، سيعرض حصريا علي منصة ديزني بلس.

 

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Wakanda Wakanda For ever Wakanda نسخة تريلر Black Panther Wakanda Forever

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