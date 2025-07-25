عجز ميزانية الصين يسجل رقما قياسيا جديدا في النصف الأول من 2025

قفز عجز ميزانية الصين إلى رقم قياسي جديد في النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس تصاعد جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في ظل تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية التي يفرضها دونالد ترامب.

بلغ عجز الميزانية 5.25 تريليون يوان (733 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى يونيو، وفقًا لحسابات "بلومبرج" استنادا إلى بيانات وزارة المالية الصينية الصادرة يوم الجمعة، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي.

سرّعت السلطات الصينية وتيرة الحوافز المالية لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وإنعاش الاستهلاك العائلي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وسط تباطؤ سوق العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية.

تأثير الرسوم الجمركية على صادرات الصين

على الرغم من الهدنة التجارية الأخيرة، فإن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واصلت الانكماش، في ظل بقاء متوسط الرسوم الأمريكية على السلع الصينية أعلى بنحو 30 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

ساهم الإنفاق الحكومي واستقرار الصادرات إلى أسواق أخرى غير الولايات المتحدة في دعم النمو الاقتصادي لدى الصين خلال النصف الأول من العام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، متجاوزًا الهدف الرسمي السنوي البالغ نحو 5%.

من المقرر أن يجتمع كبار القادة في الصين بنهاية الشهر الجاري لمناقشة السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام، بالتزامن مع استعداد المفاوضين الصينيين والأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، والتي ستحدد نتائجها ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز.

ارتفاع الإنفاق العام في الصين

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق الحكومي ارتفع 9% على أساس سنوي، إلى 18.8 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام، يشمل هذا الرقم الإنفاق ضمن الموازنة العامة، التي تشمل بشكل رئيسي النفقات التشغيلية اليومية، بالإضافة إلى مصروفات موازنة صناديق الحكومة، والتي تعطى أولوية أكبر لمشاريع الاستثمار الرأسمالي.

تراجع الإيرادات العامة والضريبية

في المقابل، انخفض إجمالي الإيرادات في دفاتر الموازنة المالية الرئيسية للصين بنسبة 0.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 13.5 تريليون يوان في النصف الأول من العام، في حين تراجعت الإيرادات الضريبية بنسبة 1.2%.

كما واصلت عائدات الحكومة من بيع الأراضي الانكماش، مسجّلة تراجعًا بنسبة 6.5% خلال النصف الأول من العام، في مؤشر على استمرار متاعب سوق العقارات.

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