الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

لأول مرة منذ 3 سنوات، الصين تتوقف عن استيراد النفط الأمريكي

النفط الأمريكي، فيتو
النفط الأمريكي، فيتو

امتنعت الصين عن شراء النفط الخام من الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي، في أول توقف من نوعه منذ أغسطس 2022، وفقا لتحليل وكالة "ريا نوفوستي" للإحصاءات الجمركية الصينية.

انخفضت الواردات خلال شهري أبريل ومايو من 2055

وشهدت المشتريات الصينية من النفط الأمريكي ذروتها في مارس الماضي بقيمة 326.2 مليون دولار، فيما انخفضت الواردات خلال شهري أبريل ومايو من 2055 بشكل متتالٍ.

وتوقفت هذه المشتريات كليا خلال يونيو 2025، بينما استمر استيراد المنتجات النفطية الأمريكية بنسبة أقل 75%.

كبار موردي الذهب الأسود إلى الصين

كبار موردي الذهب الأسود إلى الصين في يونيو الماضي:

روسيا: حافظت على موقعها كأكبر مصدر للنفط إلى الصين (3.95 مليار دولار)
السعودية: زادت صادراتها 36% إلى 3.87 مليار دولار
ماليزيا: قفزة إلى 3.4 مليار دولار
الإمارات: نمو 18% إلى 1.38 مليار دولار
الكويت: زيادة 15% إلى 732 مليون دولار
ويأتي هذا التحول في أنماط الاستيراد الصينية في ظل توتر العلاقات الأمريكية الصينية التجارية.

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الصين شراء النفط الخام من الولايات المتحدة السعودية روسيا ماليزيا الإمارات الكويت

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