بعد إصابة إبراهيم الكرداني بالحزام الناري، أعراض المرض وأسباب حدوثه

أعلن الطبيب والإعلامي إبراهيم الكرداني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن إصابته بمرض الحزام الناري.

إصابة الإعلامي إبراهيم الكرداني بمرض الحزام الناري

وكتب الكرداني، منشورا يعلن من خلاله تفاصيل إصابته بالحزام الناري، قائلا: “الألم فظيع، أصبت بفيروس الحزام النارى منذ أربعة أيام، بدأ فى فروة الرأس ناحية اليمين، كأن سكاكين تقطع فيك، لا استطيع حتى تسريح الشعر، ونزل على الرقبة والصدر، أحمرار وهرش، لا استطيع الحلاقة.. وبقاليل.. فى أحسن الظروف الألم يستمر ٣ أسابيع، دعواتكم”.

وتقدم “فيتو” أهم المعلومات عن مرض الحزام الناري.

مرض الحزام الناري

ومرض الحزام الناري أحد الأمراض الجلدية المناعية الذي يظهر في شكل طفح جلدي في أي مكان بالجسم بحسب Health Direct.

أسباب مرض الحزام الناري

وتشمل أسباب مرض الحزام الناري:

١- ضعف المناعة.

٢- التقدم في السن خاصة عند الأفراد الذين سبق إصابتهم بالجدري المائي.

وتتضمن أعراض مرض الحزام الناري:

١- ألم وحرقة مكان الإصابة.

٢- طفح جلدي أحمر اللون.

٣-بثور تحتوي على سائل وتتكون عليها قشور.

٤-حكة.

٥- إرهاق مستمر.

الفئات الأكثر عرضة لمرض الحزام الناري

ويوجد عدد من الفئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الحزام الناري منهم:

١-كبار السن.

٢- أصحاب الأمراض المزمنة.

٣- مرضى المناعة وضعف للجهاز المناعي.

٤-حديثي الولادة.

٥- الحوامل.

٦- مرضى الأورام.

ما هو الهربس النطاقي؟

الهربس النطاقي عدوى فيروسية تسبب طفحا جلديا مؤلمًا وبثورًا.

الحزام الناري

من يصاب بالهربس النطاقي؟

يمكن أن يصاب بالهربس النطاقي في أي عمر. ومع ذلك، فإن خطر الإصابة به أعلى لدى الأشخاص التاليين:

الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الذين أُصيبوا بجدري الماء في السنة الأولى من حياتهم.

يصاب حوالي شخص واحد من كل ثلاثة أشخاص بالهربس النطاقي في مرحلة ما من حياتهم.

ويصاب الناس بالهربس النطاقي مرة واحدة فقط في حياتهم، ولكن في بعض الأحيان، وخاصةً إذا كان لديك جهاز مناعة ضعيف، قد تصاب بالعدوى مُتكررة.

ما هي أعراض الهربس النطاقي؟

إحساس بالحرقان أو الوخز أو الحكة.

حساسية للضوء.

صداع.

تعب.

طفح جلدي.

بعد حوالي يومين إلى ثلاثة أيام من ظهور الأعراض الأولية، يظهر طفح جلدي على الجلد الحساس.

في البداية، يتكون الطفح الجلدي من نتوءات حمراء مؤلمة وتتطور هذه النتوءات بسرعة إلى بثور مملوءة بالسوائل، والتي قد تكون مؤلمة ومثيرة للحكة وتنفجر هذه البثور، ثم تلتئم لتتحول إلى سطح متقشر على مدى أسبوعين.

يمكن أن يؤثر طفح الحزام الناري علي:

الوجه.

الصدر.

الظهر.

البطن.

الحوض.

يستمر الطفح الجلدي عادةً لمدة 10 أيام تقريبًا، ولكن قد يستغرق عدة أسابيع حتى يزول.

كيف تحدث الإصابة بالهربس النطاقي؟

بعد الإصابة بجدري الماء، يبقى الفيروس في الخلايا العصبية في الجسم ولكنه لا يكون نشطًا. يحدث الهربس النطاقي عندما ينشط الفيروس مرة أخرى، عادةً بعد سنوات عديدة.

قد يعاد تنشيط الفيروس بسبب الإجهاد، أو المرض، أو تثبيط المناعة، أو التقدم في السن، أو الصدمات، أو العلاج الإشعاعي. ولكن غالبًا ما يحدث الهربس النطاقي دون سبب معروف.

لا يمكن الإصابة بالهربس النطاقي من شخص مُصاب به، ولكن يمكن الإصابة بجدري الماء من شخص مُصاب به إذا لم تصب بجدري الماء أو لم تتلق لقاح جدري الماء.

ينتشر الفيروس عن طريق ملامسة السوائل من البثور على جلد الشخص المُصاب بالهربس النطاقي، أو عن طريق استخدام أو لمس أغطية فراشه أو ملابسه أو مناشفه.

بخلاف جدري الماء، لا ينتشر فيروس الهربس النطاقي عادةً عن طريق السعال والعطس ويمكن تغطية بثور الهربس النطاقي بضمادة للمساعدة في تقليل خطر انتقال الفيروس إلى الآخرين وبمجرد أن تُصبح البثور قشورًا، لا يعود الشخص مُعديًا.

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