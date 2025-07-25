مستشفى الحوض المرصود تنظم المؤتمر الدولي الـ65 لتطوير خدمات الأمراض الجلدية

نظمت وزارة الصحة والسكان المؤتمر الدولي الـ65 لمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية «الحوض المرصود»، والذي استمر على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء المصريين والدوليين المتخصصين في الأمراض الجلدية.

دعم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

يهدف المؤتمر إلى دعم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال تطوير الكوادر الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة في هذا التخصص.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر يعد منصة علمية متميزة لمناقشة أحدث المستجدات والتقنيات في مجال الأمراض الجلدية والتناسلية.

وأوضح أن المؤتمر يشمل أكثر من 100 جلسة تغطي تخصصات فرعية تشمل العلاجات السريرية والتجميلية، وأمراض الشعر، والليزر، والأمراض المعدية، مما يساهم في تقديم حلول طبية حديثة تخدم المرضى بشكل أفضل، كما تضمن المؤتمر ورش عمل تطبيقية في تقنيات مثل حقن الفيلر، والخيوط التجميلية، وزراعة الشعر، وعلاج اضطرابات البشرة، لتأهيل الأطباء بمهارات عملية تدعم تحسين جودة الرعاية الصحية.

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أكد الدكتور أحمد صادق، رئيس المؤتمر ومدير مستشفى الحوض المرصود، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تقديم تعليم طبي مستمر يرتقي بمهارات الأطباء.

وأوضح أن الجلسات شملت موضوعات متنوعة مثل الأمراض الجلدية للأطفال، الشيخوخة، الأمراض الوراثية، اضطرابات المناعة، أورام الجلد، والعلاجات التجميلية، بالإضافة إلى دورات متخصصة في الليزر والتصوير الفوتوغرافي الطبي، مما يعزز قدرة المستشفى على تقديم خدمات متقدمة للمواطنين.‎

أشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، إلى أن المؤتمر يعزز التعاون بين المؤسسات الطبية المحلية والدولية، من خلال استضافة فعاليات مع جمعيات عالمية مثل الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والليزر (ESLD)، والأكاديمية الدولية لطب الجلد التجميلي (IMCAS)، والجمعية العالمية للديرموسكوب (IDS)، وهذا التعاون يساهم في تبادل الخبرات وتطوير حلول طبية مبتكرة تخدم المواطنين.

تضمن المؤتمر مسابقة “بطولة MD65 لأطباء الأمراض الجلدية”، التي تجمع نخبة الأطباء في منافسة علمية تعزز الابتكار والتميز المهني، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

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يؤكد هذا المؤتمر التزام وزارة الصحة ومستشفى الحوض المرصود بتطوير خدمات الأمراض الجلدية، من خلال رفع كفاءة الأطباء، تبني أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون الدولي، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين.

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