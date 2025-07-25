الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

حبس عاطل طعن طالب عاتبه على ممارسة أعمال مخلة

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل طعن طالبا بكلية طب أسنان أثناء معاتبته بممارسة أعمال مخلة داخل كومبوند بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

عاطل يطعن طالبا بكلية طب أسنان داخل كومبوند بأكتوبر

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض "أحمد حسام" طالب بكلية طب أسنان، لاعتداء بسلاح أبيض من شاب، بعدما لاحظ وجوده مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة أمام عمارات "دار مصر" بطريق الواحات، فوجه عتابا لهما، ما أثار غضب الشاب الذي عاجله بطعنة نافذة.

وتم نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث يخضع للرعاية المركزة منذ 3 أيام، وسط حالة صحية حرجة. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والتحفظ على الفتاة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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نيابة الجيزة مدينة 6 أكتوبر أمن الجيزة

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