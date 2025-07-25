الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في العثور على جثة شخص داخل مزرعة بالصف

سيارة إسعاف، فيتو
سيارة إسعاف، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مزرعة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أفادوا بأنه تعرض للصعق الكهربائي، ولم تتهم أسرته أحد بالتسبب في وفاته، وأفادت التحقيقات بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

 

مصرع شخص بالصعق الكهربائي

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بوجود جثة لشخص نتيجة صعق كهربائي بدائرة مركز الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

 

وتبين وفاة شخص متأثرا بصعق كهربائي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصف تحت تصرف جهات التحقيق للعرض على الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة الجيزة الجيزة الصف أمن الجيزة

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