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رياضة

الشرطة بالنمسا تؤمن تدريبات النصر بعد تجمع الجماهير لالتقاط صور مع كريستيانو رونالدو (فيديو)

جماهير النصر في النمسا,فيتو
جماهير النصر في النمسا,فيتو

قامت الشرطة في النمسا بتأمين ملعب تدريب نادي النصر السعودي والذي يقام حاليا في مدينة سالزبورج النمساوية.

وتجمعت الجماهير بكل كبير أمام الملعب لالتقاط صور تذكارية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وقائد الفريق، والذي وصل  المعسكر المقام في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل 2025-26.

وهتفت الجماهير لكريستيانو رونالدو فور نزوله من الفندق إلى الحافلة الاتجاه لملعب التدريب.

ويشهد معسكر النصر تواجد جميع اللاعبين، باستثناء الإسباني إيميريك لابورت، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، بعد استبعادهما من جانب المدرب جورجي جيسوس المدير الفني للفريق.

وحصل النجم البرتغالي على فترة راحة، بعد مشاركته مع المنتخب البرتغالي والتتويج ببطولة دوري أمم أوروبا، بعد الفوز على إسبانيا في النهائي.

وينطلق موسم النصر، حينما يواجه الاتحاد يوم 19 أغسطس المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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