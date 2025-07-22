موعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى معسكر النصر السعودي بالنمسا

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمعسكر تحضيرات فريقه النصر السعودي، للموسم المقبل 2025-26.

ويجري النصر السعودي تحضيرات ما قبل الموسم في النمسا، بينما لم يلتحق رونالدو بعد بالمعسكر إضافة إلى بعض العناصر الأخرى نظرًا لمشاركتهم الدولية عقب أواخر الموسم الماضي.

رونالدو ينضم لمعسكر النصر السعودي يوم الجمعة

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن رونالدو سيلتحق ببعثة النصر في النمسا يوم الجمعة المُقبل، بالإضافة لباقي اللاعبين: نواف العقيدي ونواف بوشل وعبد الإله العمري وأيمن يحيى وعلي الحسن وسالم النجدي.

وحصل هؤلاء على راحة مطولة عقب نهاية الموسم الماضي، بينما بدأ النصر تحضيراته تحت قيادة مدربه الجديد جورجي جيسوس في الرياض قبل السفر إلى النمسا.

موعد أول مباراة رسمية للنصر السعودي

وسيبدأ النصر موسمه الجديد بخوض بطولة كأس السوبر السعودي حيث يقابل الاتحاد في نصف النهائي، يوم 19 أغسطس المقبل في هونج كونج.

وحظيت بعثة النصر في النمسا باستقبال جماهيري لافت، رغم غياب رونالدو حتى الآن.

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