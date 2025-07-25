بعد التراجع عن الاعتزال، مولر: العالم يتجه الآن إلى أمريكا

يستعد الأسطورة الألمانية توماس مولر لمواصلة مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بعد نهاية فترته التاريخية مع بايرن ميونخ.

وصرح توماس مولر عبر شبكة (ZDF) الألمانية: قررت الاستمرار في لعب كرة القدم، رغم خروجي من أوروبا ودوري الأبطال.

وتابع: أعشق التحدي وسأستغل الفرصة ما دام جسدي قادرًا.

وأكد أن الدوري الأمريكي خيار مثير، خاصة مع اقتراب كأس العالم في أمريكا 2026.

لا اعتزال بعد لأيقونة بايرن

رغم بلوغه الخامسة والثلاثين، لا ينوي مولر الاعتزال حاليًا، وهو يدرس حاليًا عرضين من أندية الدوري الأمريكي.

وتشير التقارير إلى أن أحد العروض من لوس أنجلوس إف سي، الشريك الاستراتيجي لبايرن ميونخ، بينما سبق لنادي إف سي سينسيناتي أن أكد اهتمامه باللاعب.

ويقضي مولر إجازته الصيفية حاليًا، ومن المتوقع أن يحسم انتقاله خلال سبعة أيام مع صدور الإعلان الرسمي لاحقًا.

وانتهى عقد مولر مع بايرن هذا الصيف، ليختتم بذلك رحلة دامت 25 عامًا مع العملاق البافاري.

وخاض آخر مباراة له مع النادي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث خسر الفريق 2-0 أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.