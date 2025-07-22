الثلاثاء 22 يوليو 2025
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رياضة

يفاضل بين ناديين، توماس مولر يحسم وجهته الجديدة خلال أيام

توماس مولر، فيتو
توماس مولر، فيتو

قرر النجم الألماني توماس مولر مواصلة مسيرته خارج أوروبا بعد انتهاء رحلته الطويلة مع نادي بايرن ميونخ.

موعد إعلان توماس مولر عن فريقه الجديد 

ووفقًا لشبكة "سكاي ألمانيا"، من المتوقع الإعلان الرسمي عن وجهة مولر الجديدة خلال السبعة إلى العشرة أيام القادمة، بعد إتمام إجراءات توقيعه مع ناديه الجديد.

وأشارت الشبكة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سينتقل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، حيث يتنافس ناديان على ضمه، أحدهما لوس أنجلوس إف سي، الشريك الرسمي لبايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا بعد استكمال الترتيبات النهائية، في خطوة تمثل بداية فصل جديد في مسيرة أحد أبرز أساطير الكرة الألمانية.

أرقام توماس مولر عبر مسيرته

يُذكر أن مولر خاض 756 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات، سجل خلالها 250 هدفًا وصنع 276 آخرين، مما يجعله أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي البافاري.

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