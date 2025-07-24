إخماد حريق نشب داخل مصنع مواد غذائية بالقطامية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل مصنع مواد غذائية مكون من 4 طوابق بالمنطقة الصناعية في القطامية، دون وقوع أي إصابات، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مصنع مواد غذائية بالقطامية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع مواد غذائية مكون من 4 طوابق بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة القطامية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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