السبت 19 يوليو 2025
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ضبط كيان مخالف لإنتاج "البطاطس نصف المقلية " باستخدام زيوت منتهية الصلاحية في المنوفية

ضبط كيان مخالف لإنتاج
ضبط كيان مخالف لإنتاج "البطاطس نصف المقلية " باستخدام زيوت

 تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، من ضبط كيـان غير مرخص وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي تخصص في إنتاج "البطاطس نصف المقلية "، مستخدما زيوت منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر تؤثر على صحة المواطنين خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز قويسنا.

ضبط بطاطس وزيوت منتهية الصلاحية

 حيث تـم ضبـط خط إنتاج كامل، 10 أطنان مواد غذائية، 12 جركن زيت منتهي الصلاحية، 7700 كيس بلاستيك وكرتونة فارغة لزوم التعبئة مدون عليها بيانات وهمية،٥٠٠  لتر سولار مدعم، وتم التحفظ علي المضبوطات وجاري إنتداب لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمنوفية وعمل التقرير الفني اللازم والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات التموينية

 وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك  ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.

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البطاطس نصف المقلية الهيئة القومية لسلامة الغذاء مباحث التموين بمحافظة المنوفية محافظ المنوفية مركز قويسنا

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