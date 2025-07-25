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رياضة

بطولة العالم للسلاح، تأهل 3 مصريين إلى ثمن النهائي

بطولة العالم للسلاح،
بطولة العالم للسلاح، فيتو

منتخب السلاح، تأهل كل من زياد السيسي وأحمد هشام ومحمد عامر لاعبي المنتخب الوطني للسلاح، لدور ثمن نهائي بطولة العالم لسلاح السيف المقامة حاليا في جورجيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

زياد السيسي
زياد السيسي

ويخوض لاعبو المنتخب الوطني مواجهات قوية في ثمن النهائي، من أجل حجز مقاعدهم في الدور ربع النهائي.

محمد عامر
محمد عامر

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف، على مستوى الرجال: "زياد السيسي، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وأحمد هشام".

أحمد هشام
أحمد هشام

وعلى مستوى السيدات: "ندى حافظ، ونجوى نوفل، وريناد الدكش، والعنود حازم".

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منتخب السلاح زياد السيسي محمد عامر احمد هشام بطولة العالم لسلاح السيف

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