بطولة العالم للسلاح، تأهل 3 مصريين إلى ثمن النهائي

منتخب السلاح، تأهل كل من زياد السيسي وأحمد هشام ومحمد عامر لاعبي المنتخب الوطني للسلاح، لدور ثمن نهائي بطولة العالم لسلاح السيف المقامة حاليا في جورجيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

زياد السيسي

ويخوض لاعبو المنتخب الوطني مواجهات قوية في ثمن النهائي، من أجل حجز مقاعدهم في الدور ربع النهائي.

محمد عامر

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف، على مستوى الرجال: "زياد السيسي، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وأحمد هشام".

أحمد هشام

وعلى مستوى السيدات: "ندى حافظ، ونجوى نوفل، وريناد الدكش، والعنود حازم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.