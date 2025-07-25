خصم 50% على تذاكر مهرجان صيف الأوبرا 2025 في إستاد الإسكندرية

أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع محافظة الإسكندرية عن تخفيض أسعار تذاكر مهرجان "صيف الأوبرا 2025" بنسبة 50%، لتبدأ من 150 جنيهًا فقط، وذلك في إطار دعم إتاحة الفنون لشرائح أوسع من الجمهور، وتعزيز السياحة الثقافية في المدينة الساحلية. ويأتى ذلك احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية.

ويُقام المهرجان للمرة الأولى داخل أجواء إستاد الإسكندرية التاريخي، خلال الفترة من الأحد 27 يوليو حتى الخميس 31 يوليو 2025.

ويضم عروضًا فنية متنوعة تجمع بين الأصالة والحداثة، بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، من بينهم: إيهاب توفيق، أحمد جمال، هشام عباس، ريهام عبد الحكيم، خالد سليم، هشام خرما، فريق وسط البلد، نسمة عبد العزيز، إلى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة الدكتور محمد الموجي والمايسترو أحمد عامر، وبمشاركة عدد من الأصوات الشابة مثل كنزي، ياسر سعيد، حنان عصام، محمد الخولي، فرح الموجي ومحمد حسن.

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