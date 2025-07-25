نقابة المهندسين وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ينظمان ندوة عن تكنولوجيا تنقية مياه

نظّمت نقابة المهندسين بالإسكندرية عن طريق لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة، ندوة علمية متخصصة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بعنوان «تكنولوجيا تنقية مياه الصرف الصحي»، بمقر النقابة، بحضور نخبة من قيادات الشركة وأعضاء مجلس النقابة.

وشارك في الندوة اللواء أركان حرب مهندس استشاري محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حيث قدم عرضًا تفصيليًا حول جهود الشركة في تطوير محطات المعالجة، ورفع كفاءة البنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تحديات قطاع الصرف الصحي.

وفي كلمته، أشاد المهندس هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لتطوير القطاع، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه خلال السنوات الأخيرة يُعد نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات.

وأضاف «سعودي»: «نثمن التعاون المُثمر والمُستمر مع شركة الصرف الصحي، والذي يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الهندسية والخدمية لخدمة المُجتمع السكندري، وندعم دائمًا مثل هذه الندوات العلمية التي تفتح آفاقًا جديدة للتطوير ومواكبة أحدث التقنيات».

كما ألقى الدكتور حسام الشربيني محاضرة متخصصة حول أحدث التقنيات في مجال معالجة مياه الصرف، وتطبيقاتها العملية في مصر والعالم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتوفير مصادر مائية بديلة.

شهدت الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، إلى جانب قيادات الشركة، حيث شهدت الندوة مناقشات ثرية وتبادلًا للرؤى بين المختصين في قطاعي الهندسة والصرف الصحي، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي لخدمة مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية.

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