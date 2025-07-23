توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة لرؤساء المدن والأحياء استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للوقوف على استعدادات أجهزة المحافظة المختلفة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث ناقش دور كل جهة والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وخروج العملية الانتخابية بالمظهر الحضاري الذي يليق بعراقة الدولة المصرية.

استعدادات محافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ

وفي هذا الإطار، اطمأن المحافظ من مدير مديرية التربية والتعليم على موقف تجهيزات المدارس المخصصة كلجان انتخابية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة لتسهيل عمل أعضاء اللجان الانتخابية من منظمين ومشرفين وعناصر التأمين، وكذلك تسهيل وصول الناخبين من المواطنين المسجلين بتلك اللجان.

وشدّد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة محيط اللجان الانتخابية ورصد أية مخالفات أو معوقات ورفع الإشغالات والتعديات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تيسير الحركة المرورية في محيط اللجان والطرق المؤدية إليها، فضلًا عن توفير المظلات والكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين.

كما استمع المحافظ إلى تقارير من مسئولي إدارات المرور والإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بشأن استعدادات كل قطاع لتوفير الإمكانيات والإمدادات الاحتياطية، وخطط الطوارئ الخاصة بهم، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية.

توفير الإمكانيات والإمدادات الاحتياطية وخطط الطوارئ لمدن ومراكز محافظة الجيزة

ووجّه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع كفاءة محيط اللجان وتحسين المظهر العام، من خلال أعمال الطلاء للأرصفة وأعمدة الإنارة وأسوار الأبنية وأبواب المدارس.

وأعلن محافظ الجيزة عن تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الانتخابات برئاسته، وعضوية مسؤولي جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، خلال أيام الاقتراع.

تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الانتخابات

كما أشار إلى أنه تم التوجيه بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل حي ومركز ومدينة ومديرية، وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لضمان سرعة التعامل مع أية مستجدات أو طوارئ.

وأكد المحافظ أن محافظة الجيزة على أتم الاستعداد لتوفير مناخ آمن ومنظّم للمواطنين خلال العملية الانتخابية، مشيدًا بحرص الدولة على إرساء دعائم الديمقراطية من خلال إتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين للتعبير عن إرادتهم بحرية ومسؤولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.