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رياضة

أبو ريدة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا

أبو ريدة يترأس اجتماع
أبو ريدة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا

 اعتمد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عددا من القرارات، تضمنت تنظيم بطولة أندية للكرة النسائية فى الأول من سبتمبر المقبل بتونس.

ويشارك فيها من مصر نادى مسار الفائز ببطولة الدورى المصرى، كما تم تحديد موعد بطولة تحت 17 سنة المؤهلة لبطولة أفريقيا خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك  بطولة تحت 20 سنة للكرة النسائية، بالإضافة إلى بطولة المدارس المقرر إقامتها بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل. 


كما قرر المكتب التنفيذي إقامة عدة ورش عمل تعقد بجميع دول الاتحاد بهدف تنمية كوادر الاتحادات والأندية العربية.


وكان المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا  قد عقد اجتماعه بالمملكة المغربية برئاسة المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد، وبحضور رؤساء  اتحادات المغرب والجزائر وتونس وليبيا والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى للاتحاد المصري.

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هاني ابو ريدة الجزائر وتونس الدكتور مصطفي عزام الجزائر وتونس وليبيا المهندس هاني أبوريدة المهندس هاني أبو ريدة

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