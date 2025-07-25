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تحرير 201 محضر تموينى خلال يومين فى المنوفية

تحرير 201 محضر تموينى
تحرير 201 محضر تموينى خلال يومان فى المنوفية

 وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من منظومة الأسعار لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

 

تموين المنوفية تحرر محاضر للمخالفين

 حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 112 محضر مخالفات مخابز و89 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

 


ومن أبرز المخالفات، تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محال تموينية بشبين الكوم وتلا لقيامهم بتجميع سكر مدعم وبيعه بالسوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

تكثيف الحملات لضبط الأسواق

 هذا وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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