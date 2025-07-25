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رياضة

ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة البنزرتي التونسي

ريبيرو
ريبيرو

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، محاضرة للاعبين، استعدادًا لخوض مباراة البنزرتي الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي المقام في تونس. 

من المقرر أن تعقد المحاضرة في الثانية والنصف ظهرًا، ويقوم خلالها المدير الفني بشرح طريقة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

 واستهل الفريق مبارياته الودية بمعسكر الإعداد الخارجي بالفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كواليس مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة فريق البنزرتي التونسي اليوم الجمعة. 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي تدريبه أمس بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

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الأهلي الإسباني خوسيه ريبيرو معسكر الأهلي

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