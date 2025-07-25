رئاسة المنصورة تجري جولات على مقار انتخابات مجلس الشيوخ بالدقهلية (صور)

أجرت رئاسة مركز ومدينة المنصورة في محافظة الدقهلية جولات لمتابعة أعمال القطاعات الميدانية والمرور على المقار المعدة لانتخابات مجلس الشيوخ.

تجهيزات المقار الانتخابية

تأتي المتابعة بناء على بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتعليمات المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة للتأكد من تجهيزات المقار الانتخابية لاستقبال لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ



تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

المرور على مقار الانتخابية لاستقبال لجان الانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة

قام الدسوقى حماد نائب رئيس المركز وفريق العمل التنفيذي، بالمرور على مقار الانتخابية لاستقبال لجان الانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة للتأكد من تجهيزات اللجان.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود رئاسة المركز لتكثيف أعمال القطاعات الميدانية اليومية بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز.

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