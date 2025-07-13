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محافظة الدقهلية يعقد اجتماعا لبحث جاهزية المقار الانتخابية (صور)

اجتماع محافظة الدقهلية،
اجتماع محافظة الدقهلية، فيتو

عقد اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية اليوم اجتماعا بقاعة الأزمات بديوان عام المحافظة لبحث مدى جاهزية المقار الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المرتقب، وذلك في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومي 4، 5 أغسطس المقبل.  

الدقهلية تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من تجهيزات اللجان الانتخابية.

 

 

وأكد السكرتير المساعد أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بالمتابعة الدقيقة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتوفير كافة التجهيزات بالمقار الانتخابية، بما يسهم في تهيئة المناخ الملائم لسير العملية الانتخابية في سهولة ويسر.

وحضر الاجتماع البسيوني محمد البسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم، وطارق دهب وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورافد جاد الله مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية، والدكتور رامز سعيد مدير عام الرعاية الصحية بمديرية الصحة، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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