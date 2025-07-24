وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يختتمان جولتهما بتفقد محطة مياه شرب "ميت خميس" بطاقة 204 آلاف م3/يوم

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولتهما بتفقد محطة مياه شرب ميت خميس والمعمل المركزي بمحافظة الدقهلية، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، في إطار جهود الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية بموقع محطة مياه شرب ميت خميس، واستمعا لشرح تفصيلي عن المحطة، والتي تم إنشاء المرحلة الأولي منها بتاريخ ۱۰ أكتوبر عام ۱۹۹۸ وتم دخولها الخدمة بتاريخ 1 نوفمبر عام ۲۰۰۱ بطاقة تصميمية ۱۰۲ الف متر مكعب يوم (۱۲۰۰ ل/ث)، والمرحلة الثانية (التوسعات ) تم إنشاؤها عام ۲۰۱٥ وتم تشغيلها تحت التسليم عام ۲۰۱۸، بطاقة تصميمية ۱۰۲ ألف متر مكعب يوم ( ۱۲۰۰ ل / ت) لتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ٢٠٤ آلاف متر مكعب يوم ( ٢٤٠٠) ل/ث).

وتشمل نطاق الخدمة للمحطة مدينة المنصورة، وجزءا من مدينتي طلخا وأجا، بالإضافة إلى عدد كبير من قرى مركز المنصورة ويبلغ عدد السكان المخدومين من المحطة مليون نسمة.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني ومحافظ الدقهلية، المعمل المركزي بالمحطة وشاهدا آلية العمل داخل المعمل ومنظومة أخذ العينات للمياه وتحليلها، حيث تخضع المياه المنتجة لتحاليل دورية كل ساعتين للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية بواسطة معمل المحطة، كما حصلت المحطة على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (.T.S.M) للمرة الخامسة بتاريخ ۲۰۲۱/۲۰۲۰، مما يعكس التزام الشركة بتطبيق معايير الجودة والأداء في تشغيل وصيانة المحطة ويعد ذلك إنجازًا للشركة.

وفي ختام الزيارة أشاد وزير الإسكان بالمستوى الحالي للمحطة واستمرار وجودة أعمال الصيانة الدورية بها كما أشاد بمنظومة العمل بالمعمل المركزي بالمحطة، مشيرًا إلى أنه نموذج يحتذى به.

جاءت الجولة بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية.

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