الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس كولومبيا: أصدرت أمرا باعتراض أي سفينة تحمل فحمًا إلى إسرائيل

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قال رئيس كولومبيا اليوم الجمعة: بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت أمرا باعتراض أي سفينة تحمل فحما وتتجه نحو إسرائيل.

وأضاف الرئيس الكولومبي: لن نتواطأ مع الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة.

 

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

 قالت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

 

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس كولومبيا كولومبيا الفلسطينيين غزة

مواد متعلقة

رئيس وزراء الاحتلال السابق: إسرائيل والرؤية الصهيونية تنهاران

بريطانيا تبلغ إسرائيل رفضها آلية توزيع المساعدات في غزة

فقدان الاتصال بالسفينة "حنظلة" خلال توجهها لكسر الحصار عن غزة

عائلات أسرى الاحتلال يطالبون ترامب بمواصلة التفاوض لإيجاد حلول

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي والقناة الناقلة

رئيس كولومبيا: أصدرت أمرا باعتراض أي سفينة تحمل فحمًا إلى إسرائيل

القاهرة 42 والصعيد يضرب الرقم القياسي، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

أخبار مصر: بشرة خير عن اقتصاد مصر، والد أنغام يتحدث عن صورة المستشفى، قفزة في الذهب، حماس تكذب ويتكوف بشأن صفقة غزة

كيفية التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025، الرابط الرسمي

أسعار الخضار اليوم الجمعة، ارتفاع تصاعدي يقلق في الطماطم والليمون والخيار

مش فارقة معايا، فتوح ينشر قصة الصورة الجديدة التي أثارت غضب جماهير الزمالك

خدمات

المزيد

تراجع لأقل من 49.14 جنيه، سعر الدولار بالبنوك صباح اليوم الجمعة 25-7-2025

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 25 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 25 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads