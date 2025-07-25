رئيس وزراء الاحتلال السابق: إسرائيل والرؤية الصهيونية تنهاران

قال رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك إن “إسرائيل التي عرفناها والرؤية الصهيونية تنهاران ويجب تأمل الواقع بشجاعة”.

وأضاف إيهود باراك: جيشنا حقق إنجازات كبيرة في ‎لبنان وإيران وسوريا لكننا عالقون في حرب استنزاف بقطاع غزة.. الدماء تسيل وعائلات جنود الاحتياط تنهار وتم التخلي عن المخطوفين على مذبح البقاء في السلطة.

إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة في العالم

وتابع باراك: الحكومة وقيادتها عديمة المسؤولية تتحملان مسؤولية ما آلت إليه الأمور في تل أبيب.. إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة في العالم وأغلبية الشعب فقدت ثقتها في الحكومة.

واستكمل باراك: الحراك الوحيد الذي يمكنه إنقاذ إسرائيل هو عصيان مدني وإضراب عام حتى تغيير الحكومة أو استقالة رئيسها.. عندما يتم تعطيل إسرائيل كلها فستخضع الحكومة لإرادة الشعب وتخلي مكانها لأخرى أفضل منها.. عندما يخرج مليون إسرائيلي إلى الشوارع فستسقط الحكومة وقد آن الأوان لنخرج جميعا على مدار الأسبوع.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

قالت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

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