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حوادث

النيابة تستدعي سيدة اتهمت عامل بالتحرش بها في البساتين

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 قررت جهات التحقيق استدعاء سيدة لسماع أقوالها في اتهامها شاب بالتحرش بها داخل سيارة ميكروباص بمنطقة البساتين.

 

القبض على شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل ميكروباص 
 كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من (أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل مقيم بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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البساتين قسم شرطة البساتين مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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