الجمعة 25 يوليو 2025
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أخبار مصر

مصير الطلاب في خطر، العلاج الطبيعي تحذر من الالتحاق بكليات غير مرخصة

نقابة العلاج الطبيعي،
نقابة العلاج الطبيعي، فيتو

أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بيانًا رسميًّا هنأت فيه طلاب الثانوية العامة الناجحين، ووجهت خلاله رسالة مهمة لأولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية.

 

هناك خطر حقيقي يهدد مستقبل مئات الطلاب

وأكدت النقابة برئاسة الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي أن هناك خطرًا حقيقيًّا يهدد مستقبل مئات الطلاب، إذ توجد حاليًّا 86 كلية غير مرخصة للعلاج الطبيعي داخل مصر وخارجها، ولا تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي أو النقابة، كما لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس معتمدين، وتفرض رسوم تسجيل باهظة بالدولار أو اليورو دون اعتماد قانوني.

وشدد البيان على أن النقابة خاطبت الجهات المسؤولة رسميًّا بعدم قبول إنشاء كليات جديدة للعلاج الطبيعي، إلى جانب غلق الكليات الوهمية القائمة، حماية لمستقبل الطلاب وسوق العمل.

 

النقابة تحذر من البطالة المهنية

وأوضحت النقابة أن فتح باب القبول بكليات غير معتمدة سيتسبب في تخريج دفعات لا تحمل ترخيصًا بمزاولة المهنة، مما يؤدي إلى خلق بطالة في سوق العمل وتدمير مستقبل الطلاب.

وأهابت النقابة بأولياء الأمور والطلاب بعدم التسرع في اتخاذ قرارات الالتحاق بتلك الكليات، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للاستفسار، وحق الطلاب في الحصول على المعلومات.

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كما أشارت إلى أن اللقاءات مع أولياء الأمور تعقد كل يوم جمعة بمقر النقابة العامة في التجمع الخامس، للتوعية والرد على التساؤلات، من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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