الأربعاء 23 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

لقطات من كواليس تحضيرات فيلم «سفاح التجمع» لـ أحمد الفيشاوي

احمد الفيشاوي ومحمد
احمد الفيشاوي ومحمد صلاح العزب.فيتو

أعلن السيناريست محمد صلاح العزب عن بدأ التحضيرات لتصوير فيلم "سفاح التجمع" والذي يقدم قصة سفاح التجمع ويلعب دوره النجم أحمد الفيشاوي بتوقيع المنتج أحمد السبكي.

 

فيلم سفاح التجمع

ونشر صلاح العزب لقطات من كواليس التحضيرات وعدد من البوسترات الخةصة بفيلم سفاح التجمع، ويجري حاليا الاختيار على اعضاء العمل بجانب الفيشاوي.

مسلسل سفاح الجيزة

ومؤخرا قدم محمد صلاح العزب قصة السفاح القذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة، وجاء العمل من بطولة الفنان أحمد فهمي وبتوقيع المخرج هادي الباجوري.

 

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