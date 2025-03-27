تحولت لـ تروما، مجدي الهواري: أحمد الفيشاوي تعرض لإصابات نفسية (فيديو)

تحدث المخرج مجدي الهواري، عن الحالة الفنية للفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدا أنه ممثل موهوب، وهو في مرحلة سنية سينضج بعدها ويقدم الجديد في عمله، متابعا: “ممكن يكون تعرض لإصابات نفسية سببت له ما يحدث”.

مجدي الهواري: أحمد الفيشاوي تعرض لإصابات نفسية

وأوضح مجدي الهواري، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الإصابات النفسية من الممكن أن تتحول لتروما أو صدمة، قائلا: "ممكن أحمد الفيشاوي يكون حصله أكثر من إصابة وصلته للمرحلة دي ومش معنى ده أنه هيكمل كده.. وهيجي عليه وقت يفوق لنفسه وموهبته وينضج ويظهر".

معاناة عدد من الفنانين من الإصابات الفنية

وأشار مجدي الهواري، إلى أن هناك الكثير من الممثلين مروا بما حدث لأحمد الفيشاوي ثم يظهر بشكل مختلف ويبهر الجمهور، لافتا إلى أن هذه المهنة تقوم على مؤلف ومخرج وبعدها فريق الكاستينج، متابعا: "لازم يطلع سكربيت أو معالجة درامية بتقول هنقدم ايه والدور ينادي صاحبه وأنا من المدرسة دي".

إنتاج فيلم عبود على الحدود

وأكد المخرج مجدي الهواري، حبه للمغامرات في عمله وأنه وضع كل أمواله خلال إنتاج فيلم عبود على الحدود، قائلا: "بحب المغامرات جدا ووضعت كل فلوسي في إنتاج أول فيلم ليا، وخسرت مغامرات مش كتير لكن اللي خسرته عشان مكنتش عايز أقدم المغامرة".

وكشف مجدي الهواري، أنه لم يكن يرغب في إنتاج الجزء الثاني من فيلم عيال حبيبه وهو فيلم العيال هربت، مضيفا: "عملت العيال هربت ودخلت وأنا مش مغامر رغم إن أول فيلم كان مغامرة مع حمادة هلال لكن بمغامرتي مع علاء وهنيدي وسعد وحلمي شجعني أشوف المغامرة".

وتابع: "طول الوقت عارف ان حمادة هلال عنده شعبية لو اتعمل له فيلم معين ونجحت في المغامرة الأولى والجزء الثاني شبه مغامرة لم اكملها للآخر وأيضا فيلم الوتر نزل وقت الثورة وكان في مشاكل في البلد وقتها ومكنتش عارف اعمل تسويق له".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.