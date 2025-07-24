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خارج الحدود

ترامب ناعيا هالك هوجان: فقدنا صديقًا عزيزًا يتمتع بقلب كبير

ترامب وهوجان، فيتو
ترامب وهوجان، فيتو

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أيقونة مصارعة المحترفين، هالك هوجان بعد وفاته اليوم، عن عمر ناهز 71 عاما.

 

ترامب ينعى هالك هوجان 


وكتب ترامب على حسابه بموقع (تروث سوشيال): "فقدنا صديقًا عزيزًا، لقد كان هالك هوجان رمزا لشعار (لنجعل أمريكا عظيمة من جديد) بكل معنى الكلمة، كان قويًا، صلبًا، ذكيًا، ولكنه يتمتع بقلب كبير".

وأضاف ترامب: لقد ألقى خطابا مؤثرا للغاية في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وكان من أبرز أحداث الأسبوع، إنه أمتع الجماهير من جميع أنحاء العالم، وكان تأثيره الثقافي هائلًا.

وتابع: إلى زوجته سكاي، وعائلته، نتقدم بأصدق المواساة. سنفتقد هالك هوجان كثيرا.

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ترامب هوجان أمريكا

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