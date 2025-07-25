الجمعة 25 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب

نقابة الفنانين التشكيليين،
نقابة الفنانين التشكيليين، فيتو

أصدرت نقابة الفنانين التشكيليين بيانًا منذ قليل، لتوضيح موقفها القانوني بشأن ما أثير حول صحة ونزاهة انتخابات النقابة التي جرت في أغسطس 2024.

وأكدت النقابة شرعية انتخاب مجلسها الحالي والنقيب الفنان طارق الكومي، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية صدرت عن محكمة القضاء الإداري.

ويأتي هذا البيان ردًّا على ادعاءات من بعض الأعضاء وغيرهم، التي وصفت الانتخابات بأنها "غير صحيحة، وغير سليمة، ويشوبها العوار والبطلان".

 وقد استندت النقابة في ردها إلى حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة، في الدعويين رقمي 75713 و91483 لسنة 78 قضائية، الصادر بجلسة 25 مايو 2025.

وأوضح البيان أن المحكمة قد قضت بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة، مؤكدة أن شرط المصلحة يعد شرطًا جوهريًّا يجب توافره عند إقامة الدعوى واستمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائي فيها. وبما أن انتخابات النقابة قد انعقدت بالفعل في 24 أغسطس 2024، وتم انتخاب مجلس نقابة جديد، فقد اعتبرت المحكمة أنه يتعذر قانونًا وواقعًا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطعون فيه. وبناءً عليه، فإن مصلحة المدعي في طلب إلغاء القرار المطعون فيه قد زالت أثناء نظر الدعوى.

وشدد البيان على أن اختيار النقيب المنتخب الفنان طارق الكومي، وأي عضو من أعضاء المجلس المنتخب في أي فعاليات رسمية أو حكومية، هو اختيار صائب وصحيح. وأكدت النقابة أن الادعاء بعدم شرعية المجلس والنقيب يخالف أحكام القضاء وقرار الجمعية العمومية، ويهدف إلى بث الفتن ويهدم كيان النقابة.

وحذرت النقابة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تروج لمثل هذه الادعاءات غير الصحيحة، وذلك لحفظ كيانها من التخريب والعبث بمقدراتها. وأشارت إلى أن هدفها هو تمكين المجلس والنقيب من العمل في بيئة مستقرة وصافية، بما يحقق آمال أعضاء الفنانين التشكيليين وتطلعات جمعيتهم العمومية.

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