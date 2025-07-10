الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة التشكيليين تنعى الفنان عصام الجباخنجي

عصام صدقي الجباخنجي،
عصام صدقي الجباخنجي، فيتو

نعت نقابة الفنانين التشكيليين الفنان التشكيلي القدير عصام صدقي الجباخنجي الذي توفي عن عمر يناهز الـ 74 عامًا.

وكتبت النقابة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “البقاء لله ينعى الفنان طارق الكومى نقيب الفنانين التشكيليين وأعضاء مجلس ادارة النقابة ببالغ الحزن والأسى الفنان التشكيلي القدير عصام صدقي الجباخنجي ويتقدمون لأسرة الراحل  بخالص التعازي والمواساة، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.” 

عصام صدقي الجباخنجي

أقام الفنان عصام صدقي الجباخنجي بالجزائر 1971 - 1997 وعمل محررًا في العديد من الإصدارات الجزائرية وكان أستاذا لمادة التاريخ بالمراحل الثانوية، واهتم بالأطفال حيث قام بإعداد سلسلة كتب ألعاب فكرية للأطفال كما شارك في ثلاثة معارض جماعية ( 83 - 84 -1985 ) معرض فردي بفندق الأوراسي 1986 بالجزائر، وعمل معًدا للبرامج في راديو وتلفزيون العرب 1997 / 2002.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عصام صدقي الجباخنجي نقابة الفنانين التشكيليين لفنان التشكيلي القدير عصام صدقي الجباخنجي

الأكثر قراءة

توضيح عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

عضه من ودنه، مشاجرة بين محاميين في المنوفية

بعد توجيه السباب واللوم له، رسالة لاذعة من زيزو لجماهير الزمالك

ساعات حاسمة أمام البنك المركزي، خبير يكشف مصير الفائدة خلال اجتماع اليوم

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

الأسعار الجديدة لمنتجات عبور لاند بعد الزيادة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة تدخل مدبولي لزيادة سعر الأراضي على رجل الأعمال "خلف الحبتور"

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 10-7-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجوع في المنام وعلاقته بالسعي لتحقيق الاستقرار والنجاح

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية