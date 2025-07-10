نقابة التشكيليين تنعى الفنان عصام الجباخنجي

نعت نقابة الفنانين التشكيليين الفنان التشكيلي القدير عصام صدقي الجباخنجي الذي توفي عن عمر يناهز الـ 74 عامًا.

وكتبت النقابة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “البقاء لله ينعى الفنان طارق الكومى نقيب الفنانين التشكيليين وأعضاء مجلس ادارة النقابة ببالغ الحزن والأسى الفنان التشكيلي القدير عصام صدقي الجباخنجي ويتقدمون لأسرة الراحل بخالص التعازي والمواساة، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.”

عصام صدقي الجباخنجي

أقام الفنان عصام صدقي الجباخنجي بالجزائر 1971 - 1997 وعمل محررًا في العديد من الإصدارات الجزائرية وكان أستاذا لمادة التاريخ بالمراحل الثانوية، واهتم بالأطفال حيث قام بإعداد سلسلة كتب ألعاب فكرية للأطفال كما شارك في ثلاثة معارض جماعية ( 83 - 84 -1985 ) معرض فردي بفندق الأوراسي 1986 بالجزائر، وعمل معًدا للبرامج في راديو وتلفزيون العرب 1997 / 2002.

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