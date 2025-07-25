مسلسل حرب الجبالي الحلقة 46، حرب يخطف أميرة

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 46 حول حبيبة التي تعيش حالة حزن وخوف بسبب حملها من صالح ورفض أسرتها له، وتبدأ في الشعور ببصيص أمل حينما تأتي والدتها وتحدثها في أمر صالح لكن الأمل يتلاشى بعد أن تعلن والدتها رفضها القاطع للزيجة، ما يصيب حبيبة بخيبة أمل شديدة.

في الوقت نفسه، يتوجه صالح إلى والده في محاولة لإقناعه بالموافقة على الزواج من حبيبة، إلا أن الأب يرفض بشدة، فيطلب منه صالح أن يتبرأ منه رسميًا أمام حرب لعل ذلك يدفعه للموافقة، لكن الأب يشعر بالحسرة والقهر من هذا الطلب، ويذهب إلى وداد شاكيًا ما قاله صالح.

وخلال الأحداث، يرق قلب والدة ثريا تجاه علي وتبدأ مشاعرها في التغير، بينما تطلب أم علي العودة إلى ساحة مسجد سيدي علي، إلا أن ثريا ترفض ذلك بشدة.

ويذهب سعيد إلى هنري في محاولة لتهدئة الأمور المتوترة بينهما، ويعده بإعادة البضاعة قريبًا، إلا أن هنري لا يقتنع بوعوده، ويظل متشككًا، ما ينذر بمواجهة مرتقبة بين الطرفين.

وخلال أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 46 يتواصل حرب مع أميرة ويطلب منها أن تنزل إليه ليمنحها المال المستحق لها وفق الاتفاق بينهما، فتستجيب وتذهب لملاقاته، لكنه يفاجئها بمخطط آخر، حيث يقوم بعض رجاله باختطافها، ويتم احتجازها في مكان بعيد عن الأنظار.

ومع اختفاء أميرة يشرع كل من راشد وزهرة في البحث عنها في كل مكان، ويذهب راشد لشهيرة للبحث عن أميرة ولكنه يدخل في مشادة كلامية معها هي ووالدتها وتنتهي عملية البحث دون جدوى.

قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل حرب الجبالي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

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